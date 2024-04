POL Schwaben Nord: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (17.04.2024) in der Zeit von 05.30 Uhr bis 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter einen E-Scooter vom Hochzoller Bahnhof. Der E-Scooter wurde am Morgen in der Hochzoller Straße 19 (Bahnhof) abgestellt. Der oder die Täter entwendeten im Tatzeitraum den E-Scooter. Der Beuteschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen ...

