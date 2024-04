Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fettbrand

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (14.04.2024) kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Elisabethstraße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses informiert. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es beim Erhitzen von Öl zu einem Fettbrand. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell