POL Schwaben Nord: Baumaschinen entwendet

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Freitag (26.01.2024), gegen 16.45 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter trat die Türe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne die Wohnung zu Betreten. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei in ...

