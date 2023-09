Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: "Coffee with a cop" in Donauwörth

Augsburg (ots)

Donauwörth - Im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums des Polizeipräsidiums Schwaben Nord fand am Samstag (16.09.2023) erstmals die Aktion "Coffee with a cop" in Donauwörth statt.

Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Donauwörth luden am vergangenen Samstag die Bevölkerung auf einen Kaffee ein. Bürgerinnen und Bürger hatten hier in angenehmer Atomsphäre Zeit für Gespräche zu verschiedenen Themen und konnten direkt mit "ihrer Polizei" in Kontakt treten. Wir durften in diesem Rahmen viele interessante und nette Gespräche bei der ein oder anderen Tasse Kaffee führen. Auch unser Polizeivizepräsident Michael Riederer nutze die Gelegenheit, um mit einigen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Wir bedanken uns bei allen, die vorbeigeschaut haben und freuen uns aufs nächste Mal.

