Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag: Mit Messer angegriffen - Täterfestnahme

Augsburg (ots)

----------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -----------

Bärenkeller - Wie in der Pressemitteilung Nr. 1731 vom 24.07.2023 berichtet, griff am Samstag (22.08.2023) ein unbekannter Täter einen 22-Jährigen mit einem Messer im Zaunkönigweg an.

Am vergangenen Samstag (22.07.2023) griff ein bislang unbekannter Täter einen 22-Jährigen mit einem Messer im Zaunkönigweg an. Gegen 16.15 Uhr trafen die beiden Männer vor einem Supermarkt aufeinander und gerieten in Streit. Hierbei schubste der 22-Jährige zunächst den bislang unbekannten Täter. Dieser stach daraufhin den 22-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wird stationär in der Uniklinik Augsburg behandelt. Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 - 174 cm groß, 20 Jahre, schlank, helle Haut, glatte dunkelblonde Haare, hat einen Oberlippen- und Kinnbart, trug eine dunkle Basecap, graues T-Shirt mit "Lacoste" Aufschrift, schwarze kurze Sporthose, Adiletten

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Ab hier neu:

Am Freitag (11.08.2023) nahmen Polizeibeamte der Kriminalpolizei Augsburg einen 20-Jährigen Tatverdächtigen fest.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 20-Jährigen, nachdem sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet hatte. In diesem Zuge erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 20-Jährigen, der am 11.08.2023 in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell