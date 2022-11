Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe dringen in Fahrzeuge ein

Kaiserslautern (ots)

Am Kaiserbergring und in der Schoenstraße waren Autoknacker aktiv. Am Donnerstag wurden der Kripo zwei Fälle gemeldet, bei denen unbekannte Täter sich auch ungeklärte Weise Zugang zu Fahrzeugen verschafften.

Am Kaiserbergring drangen die Unbekannten in einen VW Bus ein, der neben einem Anwesen unter einem Carport abgestellt war. Nach Angaben des Halters war das Fahrzeug definitiv verschlossen. Wie es den Tätern gelang, den Wagen zu öffnen, ist unklar - es wurden keine Aufbruchspuren gefunden.

Nach Angaben des Bus-Besitzers fiel ihm am Mittwochnachmittag auf, dass aus dem Innenraum 50 Euro Bargeld, ein Fernglas, Kaugummi sowie der Fahrzeugschein verschwunden sind. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht, und auch die Tatzeit steht noch nicht fest.

Auf die Zeit am Donnerstagabend zwischen 19.40 Uhr und 22 Uhr lässt sich hingegen die zweite Tat eingrenzen. In diesem Fall drangen Unbekannte in der Schoenstraße in einen Ford Focus ein und durchwühlten ihn. Offenbar fanden die Täter aber nichts, was sie interessierte - nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Wie die Unbekannten den Pkw öffneten, ist nicht geklärt. Die Halterin war sich sicher, den Wagen nach dem Abstellen verschlossen zu haben.

Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen werden von der Kripo gern unter Telefon 0631 369-2620 angenommen. |cri

