Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 09.06.2022 gegen 08:50 Uhr kam es auf der L232 zwischen Meddersheim und Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 43-jährige Fahrer eines Firmentransporters bog im Breich der Brücke von einem Feld- und Wirtschaftsweg nach rechts in den fließenden Verkehr der L232 ein, um seine Fahrt in Richtung Bad Sobernheim fort zu setzen. Hierbei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigen 67-jährigen BMW-Fahrer. Durch die Kollision kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Brückenmauer. An beiden Fahrzeugen als auch an der Mauer entstand Sachschaden. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste anschließend von einer ortsansässigen Abschleppfirma von der Unfallstelle abtransportiert werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

