POL Schwaben Nord: Bei Kontrollen Betäubungsmittel aufgefunden

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Mittwoch (28.06.2023) gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skatebordfahrer und einem Auto. Der Autofahrer flüchtete. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 18.30 Uhr auf der Butzstraße. An der Kreuzung Butzstraße/Von-Cobres-Straße überquerte er die Ampel. Ein Unbekannter bog mit seinem roten Auto nach links ab und hielt zunächst an. Im weiteren Verlauf fuhr das Auto ...

mehr