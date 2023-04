Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Feuerwehr rettet Reh

Langenfeld (ots)

Am Mittag des 22. April 2023 wurde die Feuerwehr auf die Virneburgstraße alarmiert. Dort hatte sich im Bereich einer Pferdewiese, ein kleiner Rehbock mit seinem Geweih in einem Weidezaun verhakt. Das Tier versuchte verzweifelt aus seiner misslichen Lage heraus zu kommen. Passanten entdeckenden das völlig verängstigte und am Rande seiner Kräfte befindliche Tier. Unverzüglich wurde die Feuerwehr alarmiert. Dort eingetroffen, kümmerten sich die Beamten um das verängstigte Wesen. Die Augen wurden abgedeckt, um den Bock zu beruhigen, um im Anschluss das Geweih mithilfe des Bordwerkzeugs aus dem Drahtgurt zu befreien. Nach erfolgreicher Rettung wurde das Wild dem Jagdpächter vorgezeigt, der keine nennenswerten Verletzungen fand. Als Nächstes wurde das Reh wieder in die Freiheit entlassen. Mit fröhlichen Hüpfern und einem kurzen Blick zurück zu seinen Rettern verschwand es im Wald.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell