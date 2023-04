FW-Langenfeld: Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Langenfeld (ots) - Am Abend des 21. Januar 2023 kam es gegen ca. 18:40 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einer Schießanlage im Stadtteil Immigrath. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurden erste Löschmaßnahmen durch die anwesenden Vereinsmitglieder ergriffen. Augenscheinlich war es in einem Kugelfang zu einem Brandereignis gekommen. Umgehend wurden ein Trupp mit Atemschutz in den verrauchten Bereich entsendet. ...

