POL Schwaben Nord: Unfall - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Montag (12.06.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Tannheimer Straße Ecke Salzmannstraße. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Gegen 17.30 Uhr übersah eine 56-jährige Toyota-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigen 73-jährigen Opelfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend fing ein Fahrzeug Feuer, was letztlich auf das andere Fahrzeug und eine nahegelegene Hecke ...

mehr