POL Schwaben Nord: Unfallflucht auf der A 8

Augsburg (ots) - Pfersee - Am vergangenen Sonntag (11.06.2023) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit von 00.00 Uhr bis 21.30 Uhr in ein Musterhaus in der Jane-Addams-Straße ein und beschädigten dort diverse Gegenstände. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die ...

