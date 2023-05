POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots) - Stadtbergen - In der Nacht von Dienstag (23.05.2023) auf Mittwoch öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam mehrere Verkaufsstände und einen Supermarkt in der Benzstraße und in der Wankelstraße. In der Benzstraße drang der bislang Unbekannte in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt sowie in einen Imbiss ein. Es entstand ein Sachschaden im mittleren ...

