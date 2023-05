Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Liebesspiel mit Konsequenzen

Erfurt (ots)

Eine kuriose Feststellung machten die Kollegen des Inspektionsdienstes Nord Freitagnacht an einer Ampelkreuzung in der August-Röbling-Straße. Dort stand seit längerer Zeit ein Pkw mit beschlagenen Scheiben mitten auf der Straße. Die Beamten entschlossen sich, nach dem Rechten zu schauen und überraschten dabei die beiden sich liebenden Fahrzeuginsassen, die von der Situation sichtlich peinlich berührt waren. Sie berichteten, dass sie ihr Verlangen aufeinander nicht mehr länger zurückhalten konnten, weil womöglich die Ampel kaputt sei und nicht mehr umschalten wolle. Schließlich erklärte sich auch der Grund der langen Rotphase: Der Fahrzeugführer war an der bedarfsgesteuerten Ampel zu weit nach vorn gefahren, sodass diese dauerhaft "Rot" zeigte. Beide Fahrzeuginsassen setzten nach Zahlung eines Verwarngelds ihre Fahrt fort. (nw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell