POL Schwaben Nord: Fahrrad gegen Auto

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (23.05.2023) kam es zu einem Unfall zwischen einem 37-jährigen Radfahrer und einer 21-jährigen Autofahrerin in der Neuburger Straße Ecke Schillstraße. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Gegen 23.45 Uhr fuhr die Autofahrerin auf der Neuburger Straße in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe der Schillstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der bei roter Ampel die Neuburger Straße querte. Eine Streife, die an der roten Ampel in der Schillstraße stand, beobachtete den Sturz des Radfahrers und leisteten umgehend Erste Hilfe. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wie ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab, war der Radfahrer mit über 1,8 Promille unterwegs.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol gegen den Radfahrer und klärt nun den genauen Unfallhergang. Deshalb bittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

