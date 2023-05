Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfälle auf der Autobahn - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

BAB A8 / AS Zusmarshausen / FR München - Am Samstag (06.05.2023) kam es gegen 07.30 Uhr auf der Autobahn kurz nach der AS Zusmarshausen zu einem Verkehrsunfall.

Ein VW Skoda-Fahrer fuhr nach eigenen Angaben auf dem mittleren Fahrstreifen, als der Fahrer eines VW Golf hinter ihm vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und dabei mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Heck des VW gefahren sei.

Der VW Golf-Fahrer äußerte hingegen, dass er den mittleren Fahrstreifen befahren habe, als der auf der rechten Fahrspur fahrende VW Skoda-Fahrer ein langsamer fahrendes Fahrzeug überholen wollte und dabei den VW Golf touchiert habe.

Nach dem Zusammenstoß kam der Fahrer des VW Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Außenschutzplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

BAB A8 / zwischen AS Adelzhausen und AS Dasing / FR Stuttgart - Ebenfalls am Samstag kam es gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn zwischen den AS Adelzhausen und Dasing in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall

Eine 40-jährige Fahrerin eines VW-Scirocco befuhr nach eigenen Angaben den mittleren Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Fahrer eines großen dunklen Pkw, vermutlich eines SUV, nach einem Überholvorgang von der linken Spur kommend etwa auf Höhe des Außenspiegels des VW auf die mittlere Spur wechselte. Die VW-Fahrerin wollte daraufhin auf die rechte Spur ausweichen, was aber aufgrund dort fahrender Pkw nicht möglich war. Stattdessen wich die 40-Jährige aus und bremste stark ab, woraufhin sie ins Schleudern geriet. Sie schleuderte nach rechts und prallte frontal in die Außenschutzplanke.

Die 40-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg verbracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf rund 2.300 Euro.

Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren zur Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten gesperrt.

Die Autobahnpolizeistation Gersthofen bittet Zeugen der beiden Unfälle, sich unter der Rufnummer 0821/232-1910 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell