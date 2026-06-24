Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Reizgas in Regionalbahn freigesetzt - fünf Jugendliche leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochabend kam es um 17:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst, nachdem in einem Waggon der Regionalbahn 38 Reizgas freigesetzt worden war. Fünf Jugendliche hatten anschließend über Beschwerden geklagt und waren am Hauptbahnhof in Hannover durch Notärzte untersucht worden. Glücklicherweise musste niemand ins Krankenhaus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich mehrere Fahrgäste im Bereich des Bahnsteigs beziehungsweise im Zug, von denen fünf Jugendliche über Atemwegsreizungen sowie Augen- und Schleimhautbeschwerden klagten. Vier 14 Jahre alte Mädchen und ein 15jähriger Junge und wurden durch den Rettungsdienst untersucht und medizinisch versorgt. Sie erlitten aber keine schweren Verletzungen und konnten noch vor Ort von Ihren Eltern abgeholt werden.

Die Feuerwehr führte derweil Messungen im Zug und im Umfeld durch und kontrollierte den betroffenen Bereich auf mögliche Gefahrstoffe. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Zug wieder freigegeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Reizgasfreisetzung aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zehn Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell