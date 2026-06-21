Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand greift auf Dachstuhl über. Bewohner vor Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet.

Hannover (ots)

Am späten Samstagabend kam es im Bünteweg zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Mehrere Bewohner flüchteten vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Hannover konnte eine Brandausbreitung verhindern.

Am Samstagabend gingen gegen 23:00 Uhr bei der Regionsleitstelle mehrere Notrufe ein, die einen Wohnungsbrand im Stadtteil Kirchrode im dortigen Bünteweg meldeten. Aufgrund der Vielzahl von Meldungen erhöhte die Regionsleitstelle umgehend die Alarmstufe und entsandte zusätzliche Kräfte der Berufsfeuerwehr, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hannover zum Einsatzort.

Beim Eintreffen der ersten hannoverschen Brandschützer am Einsatzort bestätigte sich die Lage, denn eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Zweifamilienhauses stand bereits im Vollbrand. Mehrere Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen und waren flüchtig. Sie mussten im weiteren Einsatzverlauf von der Polizei Hannover gesucht werden. Der Brand griff in der Folge auf das Gebäude über und erreichte den Dachstuhl. Zur Brandbekämpfung setzten der Einsatzleiter unter anderem zwei Drehleitern im Außenangriff, sowie mehrere Trupps unter Atemschutzgeräten mit handgeführten Strahlrohren und Löschwasser im Innenangriff ein. Zusätzlich kamen Druckbelüftungsgeräte zur Entrauchung zum Einsatz. Zur Unterstützung der Maßnahmen wurde auch eine Drohne der Feuerwehr Hannover eingesetzt.

Um 00:17 Uhr konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Die Einsatzkräfte wurden während der Löscharbeiten durch eine Vielzahl freiliegender Stromleitungen gefordert. Der zuständige Energieversorger musste das Gebäude daher stromlos schalten, um ein sicheres Fortsetzen der Arbeiten zu ermöglichen. Hinzu kam eine physische Belastung der Einsatzkräfte durch die hohen Temperaturen, sowohl bei der direkten Brandbekämpfung im Innenangriff als auch bei den umfangreichen Arbeiten im Außenbereich.

Der Einsatz wurde gegen 01:00 Uhr beendet. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hannover und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchrode, sowie der Rettungsdienst Hannover im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Das betroffene Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei Hannover aufgenommen.

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