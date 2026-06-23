Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten auf der Bundesstraße 217 in Wettbergen

Hannover (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 217 in Höhe Hannover-Wettbergen zu einem Verkehrsunfall. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt, drei Menschen erlitten Verletzungen. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen im Berufsverkehr.

Die Feuerwehr Hannover wurde am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 217 im hannoverschen Stadtteil Wettbergen alarmiert. Gegen 07:35 Uhr ging in der Regionsleitstelle ein automatischer Notruf (sogenannter E-Call) eines beteiligten Fahrzeugs ein. Das System meldete der Leitstelle weiterhin einen ausgelösten Airbag und Hilferufe, woraufhin umgehend ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug zum Stichwort "eingeklemmte Person" alarmiert wurden.

Am Einsatzort waren insgesamt drei Pkw in den Unfall verwickelt. Glücklicherweise waren keine Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und konnten ohne technische Rettung aus den Fahrzeugen befreit werden. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Feuerwehr Hannover sicherte die Unfallstelle ab, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab, um weitere Gefahren zu verhindern. Drei verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und teilweise zur weiteren Behandlung in hannoversche Krankenhäuser transportiert. Der Verkehr wurde zeitweise aufgrund der erforderlichen Straßensperrungen massiv beeinflusst und es kam zu Staus.

Die hannoverschen Brandschützer waren mit insgesamt 19 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz konnte nach etwa 30 Minuten beendet werden. Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell