Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Gasaustritt aus einer defekten Therme am Lister Platz fordert einen Verletzten

Hannover (ots)

Am Freitagabend kam es am Lister Platz zu einem massiven Gasaustritt aus einer defekten Gastherme. Eine Person wurde hierdurch verletzt und von der Feuerwehr aus dem explosionsgefährdeten Bereich gerettet. Ein benachbartes Gebäude musste vorsorglich geräumt werden.

Die Feuerwehr Hannover wurde am Freitagabend gegen 18:00 Uhr zu einem Gasaustritt im Bereich des Lister Platzes alarmiert. In der Regionsleitstelle gingen Notrufe ein, bei denen ein Gasaustritt in einem Wohnhaus gemeldet wurde. Daraufhin löste die Regionsleitstelle Alarm für einen Löschzug und Spezialkräfte zur Abwehr von Gefahrstoffen aus.

Bei zuvor stattfindenden Wartungsarbeiten an einer Gastherme kam es zu einem Defekt, wodurch unkontrolliert brennbares Gas in großer Menge austrat. Ein vor Ort tätiger Monteur wurde hierdurch verletzt und wurde unmittelbar nach Eintreffen der hannoverschen Brandschützer am Einsatzort aus dem explosionsgefährdeten Gefahrenbereich gerettet. Vorsorglich wurde auch ein an das Wohnhaus angrenzender Friseursalon von der Feuerwehr geräumt.

Messungen der Feuerwehr bestätigten den Defekt an der Gastherme in einem Keller, sowie das Austreten von Gas. Einsatzkräfte unter Atemschutzgeräten belüfteten den betroffenen Kellerbereich großflächig mit Belüftungsgeräten, wodurch sich die explosionsgefährliche Gaskonzentration schnell verflüchtigen konnte.

Der verletzte Monteur wurde nach seiner Rettung durch den Rettungsdienst versorgt und zur stationären Behandlung in ein hannoversches Krankenhaus transportiert. Die hannoverschen Brandschützer waren mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz, Sonderfahrzeugen zur ABC-Gefahrenabwehr, sowie dem Rettungsdienst, mit 36 Kräften im Einsatz.

Der Einsatz konnte nach 1,5 Stunden beendet werden.

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