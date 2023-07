FW Hannover: Brand zerstört Gartenlaube

Hannover-Zoo (ots) - In der Adenauerallee ist am Montagmorgen ein Linienbus mit einem PKW kollidiert. Der Fahrer des PKW wurde hierbei leicht verletzt und aufgrund der Unfallsituation in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Fahrgäste des Linienbusses blieben unversehrt. Gegen 08:40 Uhr war der PKW mit dem abbiegenden Linienbus in Höhe der Bus- und Stadtbahnhaltestelle ...

mehr