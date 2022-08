FW Reichenau: Feuerwehreinsatz wegen Auslösung der Brandmeldeanlage im B33-Tunnel, B33-Tunnel, Reichenau-Waldsiedlung, 05.08.2022

Reichenau (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 23.07.2022, zog ein kurzes Gewitter mit Blitz und Donner über die Insel Reichenau. Ein Segler beobachtete zwischen Baurenhorn und Giessen in Reichenau-Mittelzell einen Blitzschlag und danach an dieser Stelle ein Feuer. Die Feuerwehr wurde um Hilfe gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der ...

