Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand im Kappelbergtunnel - PKW im Vollbrand - Feuerwehr Fellbach löscht den PKW

Stuttgart (ots)

Über die Nachbarleitstelle Rems Murr ging gegen 15:13 Uhr eine Meldung über einen brennenden PKW bei der Leitstelle Stuttgart ein. Da nicht genau klar war, in welcher Fahrtrichtung der PKW brennt, wurde von beiden Feuerwehren Einsatzkräfte an die Tunnelportale alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt der Kräfte der Feuerwehr Stuttgart hatte sich ein langer Rückstau gebildet, bei welchem die Bildung einer Rettungsgasse vorbildlich gelang, so dass die Einsatzkräfte den Kappelbergtunnel zügig erreichen konnten.

Ungefähr in der Mitte des Tunnels, Fahrtrichtung Fellbach, stand ein PKW auf dem Standstreifen und brannte im Motorraum in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die zuerst am Brandort eintreffende Freiwillige Feuerwehr Fellbach, welche mit zwei Löschfahrzeugen auf der Gegenfahrbahn in den dort rauchfreien Tunnel eingefahren war, schnell mit einem Löschröhr abgelöscht werden. Die Fahrerin des brennenden PKW blieb unverletzt und war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer aus dem Tunnel verbracht worden.

Die Kräfte der Feuerwehr Stuttgart erkundeten von der Stuttgarter Seite aus mit einem Trupp unter Atemschutz, weitere Trupps bereiteten sich auf einen Einsatz vor, mussten dann aber nicht mehr tätig werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 3: Direktionsdienst, Löschzug Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz- Meßtechnik

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Untertürkheim: Löschzug Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Meßtechnik Abteilung Degerloch: Führungsgruppe

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und ein Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell