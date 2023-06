Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Tierrettung - Katze aus Notlage befreit

Stuttgart (ots)

Katze hinter Gittern

- Befreiung mittels Rettungsschere

Am vergangenen Sonntag hatte sich eine Katze in eine missliche Lage gebracht. In Feuerbach kletterte sie hinter ein Rankgitter, dass sich an einem Abluftturm des Feuerbacher Tunnels befand. Da das Gitter nach unten hin verschlossen war, und rückwärtsklettern für die Katze offenbar nicht in Frage kam, blieb nur noch Miauen. Darauf wurde ein Bürger aufmerksam und rief die Feuerwehr.

Die Kollegen der nahegelegenen Feuerwache 4 waren schnell vor Ort und versuchten erst einmal, die Katze ohne technisches Gerät zu befreien. Leider blieben Überredungsversuche und vorsichtiges anschieben ohne Erfolg. Daher kam die hydraulische Rettungsschere zum Einsatz, um das Rankgitter aufzutrennen. Die entstandenen scharfen Kanten wurden anschließend noch abgedeckt und die Katze konnte unverletzt aus ihrem Gefängnis befreit werden. Nach gut 15 Minuten war der Einsatz für die Kollegen beendet.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr

Feuerwache 4: Hilfeleistungslöschfahrzeug

