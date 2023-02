POL-KA: (KA) Ettlingen - Sachbeschädigungen im Horbachpark - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Familienangehörige meldeten in der Samstagnacht gegen 22:00 Uhr eine 85-jährige Seniorin in Walzbachtal als vermisst. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Gesuchte in einem angrenzenden Feldbereich nahe der Mozartstraße in Jöhlingen. Sie war wohlauf. Anja Hamerski, Pressestelle ...

