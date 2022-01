Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: 2 PKW brennen direkt am Wohnhaus - Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen - beide Autos Totalschaden

Damnatz (Ldkrs. Lüchow-Dannenberg) Zwei PKW sind in der Nacht von Sonntag auf Montag nahe eines Hotels in Damnatz vollständig ausgebrannt.

Den Feuerwehren aus Damnatz, Dannenberg und Breese in der Marsch gelang es, die Flammen, welche unmittelbar am Gebäuden loderten, von diesem fernzuhalten. Beide PKW standen direkt am Wohn- und Geschäftshaus, sodass eine Ausbreitung unmittelbar bevor stand!

Zu Hilfe kam den ca. 70 Einsatzkräften der Feuerwehr auch eine Pergola als Zaunbegrenzung, die verhinderte, dass eben auch der starke Wind die Flammen nicht direkt auf die Hausfassade drücken konnte. Eingesetzt waren insgesamt 3 Trupps unter Atemschutz zur unmittelbaren Brandbekämpfung.

Durch massiven Löschangriff konnte schließlich ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. An den PKW entstand Totalschaden.

Zur Betreuung der Eigentümer und auch der 4 Hotelgäste war auch das DRK, ein Notarzt und die SEG des DRK vor Ort. Zu Schaden kam niemand. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.

