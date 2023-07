Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Unwetterlage im Dresdner Osten

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Aufgrund eines kurzen Unwetters rückte die Feuerwehr in Dresden ab ca.13:30 Uhr am 12.07.23 ca. 40 Mal aus, wobei die letzten Einsätze noch nicht abgearbeitet sind. Es handelte sich dabei um die klassischen Einsätze eines Sturmereignisses. Zum Teil waren Bäume entwurzelt, blockierten Fahrzeuge oder waren gegen Gebäude gekippt. Lose Äste waren abgebrochen und hingen in Oberleitungen bis hin das ganze Bäume oder große Äste öffentliche Wege blockierten. Auch einige Fahrzeuge waren unter den Baumkronen zerstört wurden. Die Einsatzkräfte arbeitenden nach Gefahrenlage und Umfang die Einsätze Stück für Stück ab. Mit Motorsägen, Drehleitern und ausreichend Muskelkraft wurden die Bäume beseitigt. Bei einem Ereignis musste sogar der Rüstwagen Kran zum Einsatz kommen. Zum Zeitpunkt der Meldung waren keine Personen verletzt worden.

Im Einsatz befanden sich ca. 60 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Altstadt, Übigau sowie der Stadtteilfeuerwehren Niedersedlitz, Lockwitz, Pillnitz, Zaschendorf, Rockau, Schönfeld und Cossebaude.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell