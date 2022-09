Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Dresden (ots)

Datum: 26. September 2022 06:29 - 08:32 Uhr Einsatzort: Stuttgarter Straße Kreuzung Innsbrucker Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW Mercedes Benz und einem PKW Nissan. Der Fahrer des PKWs wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der mit alarmierte Rettungsdienst versorgte die Person notärztlich, in der Folge wurde der Fahrer in ein Krankenhaus transportiert. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Durch die Stelle des Ereignisses kam es zu starken Verkehrsbehinderungen des morgendlichen Berufsverkehres. Im Einsatz befanden sich 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Rettungswache Friedrichstadt, der Stadtteilfeuerwehr Kaitz und der B-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell