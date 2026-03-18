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Mittelhessen: Buseck: 15-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

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Giessen (ots)

Seit 10.3.2026 wird der 15-jährige Finn aus Buseck vermisst. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu seinem Antreffen geführt. Zwischenzeitlich wurde er am 13.3. in Grünberg gesehen, er war zuvor mit einer Bekannten unterwegs. Seitdem ist Aufenthaltsort ist unbekannt. Der Vermisste ist etwa 180 cm groß und schlank.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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