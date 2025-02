POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund eines Betriebsunfalls.

Ladenburg (ots) - Am Dienstag gegen 11:30 Uhr geriet eine Produktionshalle einer Firma in der Straße "Am Hafen" in Brand, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Bei Bauarbeiten im Dachbereich der Produktionshalle kam es ersten Ermittlungen zufolge zu einem Funkenflug, welcher ursächlich für den Brandausbruch war. Die anwesenden Arbeiter führten unmittelbar ...

mehr