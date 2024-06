Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Pfarrhaus - Zeugenaufruf

Rauenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 21 Uhr und 08:30 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zum Pfarramt in der Wieslocher Straße. Im dortigen Pfarrbüro entwendeten der oder die Täter mehrere Schlüssel, um mithilfe derer verschiedene Tresore in der nahegelegenen Sakristei einer Kirche zu öffnen. Entwendet wurde glücklicherweise nichts.

Die Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

