Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 65-jähriger Radfahrer nach alleinbeteiligtem Sturz schwer verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 65-jähriger Radfahrer verletzte sich am Donnerstag gegen 11:40 Uhr schwer, nachdem er mit seinem Rad in der Beethovenstraße alleinbeteiligt stürzte. Der 65-Jährige fuhr die Beethovenstraße in Fahrtrichtung Schillerstraße entlang. Aus bislang unbekannten Gründen bremste der Mann stark ab und überschlug sich hierbei nach vorne über sein Fahrrad. Bei dem Sturz auf den Boden zog er sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Aufgrund seiner Geschwindigkeit schlitterte der 65-Jährige nach dem Sturz noch mehrere Meter über den Boden. Glücklicherweise trug der Mann einen Helm. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

