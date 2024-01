Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Brand in Mehrfamilienhaus, Am Dorf - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Durch Anwohner wurde gegen 09:10 Uhr ein Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg-Kirchheim gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache brach im 3. Stock ein Feuer aus, das schnell auf die angrenzenden Balkone und das Dach übergriff. Die Anwohner wurden alarmiert und konnten alle unverletzt das Haus verlassen. Sie wurden am Kerweplatz gesammelt und letztendlich im Bürgerzentrum betreut. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch sind drei Wohnungen nach jetzigem Stand nicht mehr bewohnbar und der Dachstuhl wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Erst grobe Schätzungen gehen von einem Schaden von über 50.000 Euro aus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand werden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

