Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei vor Diskothek - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es um kurz vor 5 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Neulandstraße zu einer Schlägerei zwischen knapp 20 Personen. Dem vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen innerhalb der Disko, die sich dann nach draußen verlagerte, nachdem die Streitparteien aus den Räumlichkeiten verwiesen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierten die gegenseitigen Beleidigungen schließlich in eine Schlägerei, in deren Verlauf ein 18-Jähriger durch einen Unbekannten mit einer Glasflasche am Kopf getroffen und dadurch leicht verletzt wurde. Der junge Mann musste zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Hintergründe der Schlägerei sowie die jeweiligen Tathandlungen der daran beteiligten Personen ist Gegenstand der durch das Polizeirevier Sinsheim geführten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

