POL-MA: Verkehrsbeeinträchtigungen auf der BAB A5 (Walldorfer Kreuz) aufgrund eines rauchenden Lkw - PM Nr. 2

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagabend zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der BAB 5 vom Autobahnkreuz Walldorf kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auslöser hierfür war ein gasbetriebener Lkw bei dem ein Defekt an der Kraftstoffzuleitung vorlag. Aufgrund des austretenden Gases und der angenommenen Explosionsgefahr musste die Autobahn in südliche Fahrtrichtung für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Nach Erkundung der Feuerwehr konnte die Sperrung ab 18:15 Uhr zunächst auf die ersten zwei Fahrstreifen und in der Folge auf den ersten Fahrstreifen reduziert werden. Der erste Fahrstreifen blieb noch gesperrt bis ein verständigter Techniker die defekte Kraftstoffleitung repariert hatte. Dies war ab 20:22 Uhr abgeschlossen und so konnte auch die noch verbliebene Sperrung wieder aufgehoben werden.

Aufgrund der Sperrmaßnahmen kam es auf der BAB 5 und BAB 6 rundum das Walldorfer Kreuz zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich aber nach Aufhebung der Sperrungen kurze Zeit später wieder auflösten.

