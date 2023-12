Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jährige im Bus unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr stieg eine 13-Jährige in einen Bus an der Haltestelle Talstraße, Höhe Haus Edelstein, ein und wollte diesen an der Haltestelle OEG Bahnhof wieder verlassen. Jedoch soll ein bislang unbekannter Mann sie am Handgelenk in den hinteren Bereich des Busses geführt haben, wo sich beide auf zwei Sitzplätze setzten. Hiernach berührte er sie unsittlich und verließ nach ein paar Haltestellen den Bus. Nachdem die 13-Jährige nach Hause ging und sich ihren Eltern anvertraute, alarmierten diese umgehend die Polizei.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 175 bis 185 cm groß, westeuropäischer Phänotyp, er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war, womöglich eine Regenjacke, schwarze Handschuhe und eine Jeans.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Angaben zu dem unbekannten Mann machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.

