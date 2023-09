Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 15-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Mannheim (ots)

Die 15-jährige Alisha B. wurde am Abend des 30.08.2023 als vermisst gemeldet, da sie nicht in ihre Einrichtung in Mannheim zurückgekehrt ist. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte durch die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats Mannheim war bislang negativ. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, wird nun auch mit einem Foto öffentlich gefahndet. Dieses kann hier abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-3/

Beschreibung der Vermissten:

- ca. 155 cm groß - eher kräftige Statur, ca. 55 kg schwer - braune, lange, Haare - Bekleidung: schwarze Adidas Jogginghose, schwarzes Shirt, weiße Nike Sneaker.

Wer die Vermisste gesehen hat oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren Aufenthaltsort, meldet sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der 0621/174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell