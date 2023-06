Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Raub in der Mannheimer Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Bereits am Freitag, den 02.06.2023, kam es gegen 00:30 Uhr im Quadrat U3 zu einem Angriff auf einen 72-Jährigen. Dieser war zunächst von einer ihm unbekannten Frau auf Grund seines Gehstocks angesprochen worden. Nach einem kurzen Wortwechsel ging die Frau weiter. Nur kurze Zeit später wurde der 72-Jährige unvermittelt von hinten gepackt und zu Boden geworfen. Drei Männer zogen ihn wieder hoch, wovon zwei ihm dann ein Messer an den Hals hielten. Der dritte Mann nutzte die Wehrlosigkeit des Seniors aus und stahl mehrere hundert Euro aus dessen Umhängetasche. Die drei Männer liefen über den Herschelplatz davon. Ob die Frau mit den Tätern in Verbindung steht oder als Zeugin fungieren kann, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die beteiligten Personen werden wie folgt beschrieben:

Das Alter der drei Männer wird auf 25 Jahre geschätzt. Sie trugen alle einen dunklen Jogginganzug und hatten eine schwarze Hautfarbe. Der Mann, der das Geld entnahm, soll zudem eine weiße Schirmmütze der Marke Puma getragen haben.

Die Frau war ungefähr 25 Jahre alt und hatte ein mittelamerikanisches Erscheinungsbild. Sie trug Jeans, weiße Turnschuhe und eine schwarze Bluse. Sie unterhielt sich auf Deutsch mit dem 72-Jährigen.

Gegen die drei Männer wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell