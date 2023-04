Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Hilfsbereitschaft von Seniorin ausgenutzt - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Schriesheim wollte am Mittwoch, gegen 13 Uhr, eigentlich nur helfen, als sie den Verkäufer einer Straßenzeitung, welcher um ein Glas Wasser bat, in ihre Wohnung ließ. Die Frau ging nur schnell in die Küche um das Getränk zu holen. Doch die kurze Zeit der Ablenkung nutzte der Täter aus und stahl rund 150 Euro Bargeld aus der Wohnung. Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben: rund 40 Jahre alt, 180 cm groß und ohne Bart. Er trug eine dunkelblaue Hose und gleichfarbige Jacke.

Zeugen, die den oben beschriebenen angeblichen Zeitungsverkäufer in Schriesheim gesehen haben oder selbst angesprochen wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/1003-0, zu melden.

