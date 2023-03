Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 80-jährige Fahrer eines BMW fuhr am Mittwochmittag gegen 12 Uhr einem verkehrsbedingt wartenden Nissan an der Kreuzung Bgm.-Lingg-Straße / Graupfädel in Leimen auf. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des BMW aus. Der 80-jährige Mann wurde leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Nissan blieb glücklicherweise unverletzt.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden von 23.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell