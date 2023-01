Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gg. 03.25 Uhr, fuhr eine 32-jährige Audi-Fahrerin die Hansastraße in Richtung Lagerstraße und missachtete die Vorfahrt einer 20-Jährigen, welche mit ihrem Audi die Industriestraße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw der Unfallverursacherin geriet hierauf ins Schleudern und kam an einer Hauswand zum Stillstand. Sie erlitt mehrere Frakturen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die jüngere Audi-Fahrerin, sowie ihre drei Mitfahrer, blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus. An beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro.

Der Unfall wurde durch den Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

