POL-MA: BAB5, Hirschberg: Auffahrunfall auf der Autobahn

BAB5, Hirschberg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau in einem VW auf der A5 in Richtung Darmstadt. Aufgrund des vor ihr stockenden Verkehrs bremste die Frau ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den VW auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 30.000 Euro. Die Insassen der beiden PKW erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen bis kurz nach 16 Uhr gesperrt.

