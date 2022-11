Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter verursacht Unfall in der Tiefgarage; mindestens 2500 Euro Schaden - Hinweisgeber/in gesucht!

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Mercedes, welcher in der Tiefgarage im Quadrat U2 abgestellt war. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unbekannte in einem blauen Golf beim Rangieren den Mercedes touchierte und im Anschluss davonfuhr. Der Zeuge notierte daraufhin das Kennzeichen sowie seine Erreichbarkeit und brachte einen Zettel am Mercedes an. Als der Eigentümer des Mercedes an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigung und die Notiz an seinem Fahrzeug fest. Das Papier war jedoch aufgrund der feuchten Windschutzscheibe durchnässt und nur noch schwer lesbar. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat nun die Ermittlungen gegen den flüchtigen Unfallfahrer aufgenommen. Der Hinweisgeber bzw. die Hinweisgeberin, welche den Notizzettel am Fahrzeug hinterlassen hat, wird als wichtiger Zeuge bzw. Zeugin benötigt und wird gebeten, sich unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell