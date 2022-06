Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Europäischer Haftbefehl festgestellt

Iffezheim (ots)

Als Bundespolizisten am Samstag früh im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen ihre Maßnahmen am Grenzübergang Iffezheim durchführten, stellten sie bei einem 32-jährigen Rumänen einen EU-Haftbefehl fest. Rumänien hatte den Mann ausgeschrieben, weil er wegen eines Raubes zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden war und daraufhin geflüchtet ist. Nach der Richtervorführung wurde er in die Haftanstalt gebracht und wartet auf seine Auslieferung nach Rumänien.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell