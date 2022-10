Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall Geschädigter gesucht!

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 17.10.2022 kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Tiefgarage eines Ärztehauses in der Handschuhsheimer Landstraße. Der Fahrer eines Opels stieß beim Einparken gegen 10.10 Uhr an einen abgestellten schwarzen Mercedes und verursachte dabei einen Sachschaden am Heck. Nach dem der Unfallverursacher nach seinem Arzttermin wieder zum Parkplatz kam, war der beschädigte Mercedes bereits weggefahren. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht deshalb den geschädigten Mercedes-Besitzer oder weitere Zeuge, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06221 45690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell