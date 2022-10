Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl: Alkoholrausch verursacht Brand in Wohnung

Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Montagabend gegen 22.00 Uhr kam es in der Heidelberger Straße in Brühl zu einem Großaufgebot an Rettungskräften. Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass bei ihrem Nachbar unentwegt der Brandmelder aktiv sei. Bei einer Nachschau durch das Fenster sah sie ihren Nachbarn regungslos auf dem Bett liegen, während sich in der Wohnung dichter Rauch ausbreitete. Der Bewohner konnte durch die Rettungskräfte geborgen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Aufgrund des Rausches hatte der Bewohner sein Essen auf der Herdplatte vergessen, welches zu brennen begann. Der 52- Jährige musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Wohnung und der Treppenflur des Hauses waren stark verraucht und wurden durch die Feuerwehr vorerst gelüftet. Der Sachschaden ist bislang unbekannt.

