Polizei Hamburg

POL-HH: 220516-2. Tataufklärung und Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.05.2022, 23:15 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Marktstraße

Am späten Donnerstagabend wurde in St. Pauli ein 32-jähriger Mann mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung aufgefunden. Die Tat gilt als aufgeklärt.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die gesonderte Pressemitteilung vom 13.05.2022 verwiesen (220513-5., siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5221585).

Im Fokus der Ermittler stand eine 32-Deutsche, bei der es sich um eine ehemalige Partnerin des Verletzten handeln soll. Aufgrund der Ermittlungen galt die Frau als dringend tatverdächtig.

Am Samstag haben Zielfahnder die Verdächtige in einer Wohnung in Billstedt lokalisiert und vorläufig festgenommen. Am Sonntag musste sie sich vor einem Haftrichter verantworten. Es erging Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission dauern an.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell