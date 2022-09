POL-MA: Heidelberg, A5 - AS HD/ Schwetzingen: Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss und berauschenden Mitteln gegen Leitplanke

Mannheim-Jungbusch (ots) - Am frühen Samstagmorgen meldete ein aufmerksamer Passant dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gegen 2 Uhr ein auffälliges, mit zahlreichen Unfallschäden versehenes, Auto in der Hafenstraße. Der Mann konnte beobachten, wie ein grauer Renault mit insgesamt fünf Insassen am Fahrbahnrand ...

mehr