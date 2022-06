Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Werksgelände - Wer kann Hinweise geben?

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich mehrere Unbekannte Zutritt auf ein Werksgelände in der Lempenseite. Der Sicherheitsdienst wurde dabei um 1:35 Uhr auf Verdächtiges aufmerksam und alarmierte das Polizeireviers Wiesloch. Eine sofortige Absuche des Geländes nach den Einbrechern verlief allerdings ohne Erfolg - diese waren bereits geflüchtet. Offenbar hatten die Unbekannten es auf mehrere Kabeltrommeln auf dem Gelände abgesehen, deren Diebstahl dank der schnelleren Alarmierung aber scheiterte. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die weitere Hinweise geben oder Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.

