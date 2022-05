Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aufzug durch Mannheimer Innenstadt

Geringe Verkehrsbeeinträchtigungen

Mannheim (ots)

Am Samstagabend fand in den Mannheimer Quadraten eine Versammlung mit etwa 900 Teilnehmern statt. Die Versammlung startete gegen 18:00 Uhr am Marktplatz und zog nach einer Auftaktkundgebung als Aufzug durch die Innenstadt. Im Verlauf kam es wiederholt zum Abbrennen von Pyrotechnik in Form von bengalischen Fackeln, Rauchfackeln sowie zum Zünden von Böllern. Auch wurden das Stadthaus, das Landgericht, das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sowie weitere Gebäude mittels Würfen durch Farbbeutel und -flaschen sowie Sprühfarbe beschädigt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Es kam zu keinerlei tätlichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Die Versammlung endete gegen 20:20 Uhr wieder am Marktplatz.

